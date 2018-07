Fred faz treino físico, mas segue sem previsão de volta no Fluminense

A presença de Fred no campo das Laranjeiras foi a principal surpresa do treino da manhã desta terça-feira do Fluminense. Contundido, o centroavante ainda não tem previsão de retorno ao time, mas ganhou um ânimo a mais ao realizar uma atividade física no gramado.

Sob supervisão de Fábio Marcelo, coordenador da preparação física do Fluminense, Fred deu voltas ao redor do campo das Laranjeiras, com cautela. Depois de terminar essa atividade, o atacante teve um rápido contato com a bola em brincadeira do elenco do time carioca.

Já o meia Deco continua trabalhando para ter condições de enfrentar o Grêmio, na quinta-feira, no Engenhão, diante das poucas opções ofensivas do técnico Muricy Ramalho para o confronto. Já liberado pelos médicos do clube, após sofrer estiramento na coxa direita, ele realizou um trabalho físico, mas ainda não tem retorno ao time garantido.