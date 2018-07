Fred fica fora de treino e vira dúvida no Fluminense

O atacante Fred segue sofrendo com os seguidos problemas de lesões no Fluminense. Nesta terça-feira, o jogador ficou fora do treino realizado pela manhã, nas Laranjeiras, por causa de um desconforto na coxa direita. Com isso, ele passou a ser dúvida no clássico desta quarta, contra o Flamengo, às 19h30, no Maracanã, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Fred sentiu o problema na coxa contra o Corinthians, no último domingo, no Pacaembu, mas resolveu permanecer em campo para ajudar a equipe. Nesta terça-feira, ele precisou ser submetido a um exame de ressonância magnética, que não apontou nenhuma lesão no local.

Apesar disso, o atacante está fazendo tratamento intensivo de fisioterapia para ter condições de enfrentar o Flamengo, já que as dores na coxa persistem. Fred irá concentrar com o restante do grupo do Fluminense e só terá a sua escalação confirmada ou não pelo técnico Muricy Ramalho momentos antes do jogo desta quarta-feira.