Fred fica fora do 1º treino do Fluminense nesta terça-feira

O dia de treinamentos em período integral do Fluminense começou com vários jogadores fora do campo das Laranjeiras, entre eles o atacante Fred, autor dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no último sábado. O centroavante ficou na academia realizando trabalhos específicos.

Apesar da atuação decisiva no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca, Fred deixou o gramado do Maracanã com dores na coxa esquerda. Por isso, ficou na academia, assim como os zagueiros Marlon, que não enfrentou o Botafogo por causa de um desconforto muscular, e Henrique, que precisou ser substituído durante o clássico em razão de dores.

Além deles, o meia Vinicius, que sofreu torção no joelho esquerdo diante do Madureira, mas enfrentou o Botafogo no fim de semana, realizou tratamento em razão de dores no local. Já o zagueiro Gum, o lateral-esquerdo Giovanni, e os meio-campistas Edson, Jean e Gerson foram poupados da atividade.

Enquanto isso, o restante do elenco realizou um trabalho técnico nas Laranjeiras. Após o treinamento, os jogadores seguiram para um hotel e voltam ao clube ainda nesta tarde para mais uma atividade de preparação para o clássico com o Botafogo.

Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Fluminense só precisa de um empate no próximo sábado, no Maracanã, para se garantir na decisão do Campeonato Carioca.