Fred, Henrique e Walter desfalcam Fluminense na quarta

O Fluminense ganhou três desfalques de última hora para o jogo com Figueirense, quarta-feira, em Florianópolis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a comissão técnica definiu que o atacante Fred e o zagueiro Henrique vão ficar no Rio treinando, enquanto o também atacante Walter não viajará em razão de dores no joelho direito.

"Decidimos deixá-los treinando durante esta semana para que eles possam apresentar uma melhor performance no sábado. A sequência de jogos é muito grande e atrapalha alguns jogadores", afirmou o preparador físico Rodrigo Poletto, explicando que o Fluminense optou por adotar cuidados especiais com Fred.

"O atleta sente que ele está precisando treinar de novo, para conseguir ficar novamente 100%. Por isso nós, preparadores e atletas, falamos que o campeonato é um pouco injusto. Se pudéssemos intercalar algumas semanas para poder treinar, seria melhor. Isso foi uma decisão em conjunto. O Fred é um atleta com histórico de lesões. Então temos que cuidar dele. Vimos uma oportunidade, o próximo jogo já vai ser no sábado (Palmeiras), então perderíamos um dia de recuperação", completou.

Com essas novas ausências, o Fluminense terá nove desfalques na partida contra o Figueirense. O técnico Cristóvão Borges já não podia contar com os lesionados Gum e Carlinhos, além de Valencia, Edson, Rafinha e Rafael Sobis, que estão recuperados de contusões, mas ainda fazem trabalho de recondicionamento físico. Poletto lamentou tantos problemas, mas ressaltou que eles são frutos do apertado calendário do futebol brasileiro.

"É a sobrecarga de jogos, temos poucos treinamentos em virtude do campeonato com jogos no meio e no fim da semana. O Atlético-MG não teve nem jogadores para completar o banco contra o Botafogo. Muitas vezes não tem como substituir por conta do elenco reduzido. Quem tem um elenco maior, consegue revezar. Quem tem que manter a mesma equipe jogando todas as partidas, sofre com essa sobrecarga", afirmou.

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, o Fluminense tentará superar o Figueirense para ter chances de entrar no G-4. No primeiro turno, o time carioca derrotou a equipe catarinense por 3 a 0 no Maracanã.