Fred iguala Edmundo e se torna o terceiro maior artilheiro da história do Brasileirão

O atacante Fred, do Fluminense, igualou Edmundo e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Brasileirão, com 153 gols. A marca foi atingida pelo jogador nesta quarta-feira, dia 30, com o gol do camisa 9 na derrota do tricolor carioca para o Athletico-PR, por 4 a 1.

O novo recorde foi alcançado logo no primeiro minuto de jogo. Fred marcou de cabeça após ótimo cruzamento de Cazares. Foi o primeiro do ídolo do Fluminense no Brasileirão.

O atacante de 37 anos já tem outra marca à vista. Ele está a um gol de igualar Romário na vice-artilharia geral da competição. O líder é Roberto Dinamite, com 190 tentos. Na era de pontos corridos, Fred lidera os números.

Com passagem pela seleção brasileira — reserva na Copa de 2006, e titular em 2014 —, Fred foi revelado pelo América-MG. Passou por Cruzeiro e Lyon-FRA antes de chegar ao Fluminense, em 2009. Com a camisa do Tricolor, conquistou os Brasileiros de 2010 e 2012. Tamém atuou por Atlético-MG e Cruzeiro entre 2016 e 2019 antes de regressar ao time carioca, em 2020.

O Fluminense volta a campo no domingo, quando disputa o clássico contra o Flamengo na Neo Química Arena, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.