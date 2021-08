Fred iguala Romário; confira os dez maiores artilheiros do Brasileirão

O empate entre Fluminense e Atlético-MG por 1 a 1 foi histórico. De pênalti, Fred fez o seu gol de número 154 em Campeonatos Brasileiros e igualou marca de Romário. Agora o atacante de 37 anos só tem um concorrente pela frente e que dificilmente será alcançado: Roberto Dinamite.

O ídolo do Vasco marcou 190 gols em 326 jogos pela competição nacional. Fred, pelo menos, pode comemorar o fato de ser o maior goleador dos pontos corridos. A atual fórmula do Brasileirão entrou em rigor na edição de 2003, quando o Cruzeiro ficou com o título. Até então, o torneio era decidido no sistema de uma mata-mata.

Da lista dos dez maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, além de Fred, apenas Diego Souza continua em atividade. O jogador do Grêmio aparece justamente na décima posição, com 124 gols. Ele está dois atrás de Washington, ex-Fluminense, o nono, e marcou no último sábado, na vitória sobre o Bahia.

Romário divide o segundo lugar com Fred. A terceira colocação é ocupada por Edmundo, com 153 gols. Na sequência estão Zico (135), Túlio Maravilha (129), Serginho Chulapa e Dadá Maravilha, ambos com 127.

Maior jogador da história do futebol brasileiro, Pelé está apenas na 15º posição, com 101 gols marcados pelo Santos entre 1959 e 1974. O Rei do Futebol divide o posto com Evair, ex-Guarani e Palmeiras.

Confira o top 10