Fred já coloca Fluminense na briga pelo título

"Estamos formando um time campeão. A nossa equipe está encorpando, tem personalidade. É um time que vai jogar com o Corinthians, no Pacaembu, de igual para igual, no Mineirão a mesma coisa", elogiou o atacante, autor do terceiro gol contra o Atlético Mineiro. A vitória deixou o Fluminense na terceira colocação.

Apesar da confiança, Fred cobrou mais atenção da equipe nos minutos iniciais dos jogos - no domingo, sofreu um gol no começo e precisou buscar a virada. "Temos de acertar os primeiros minutos, demos muito espaço e acabamos sofrendo o gol. Mas só tenho de parabenizar a todos. A vitória foi maravilhosa", comemorou.