Fred lembra de jogo contra Colômbia na Copa América: 'Sabíamos que seria difícil'

O volante Fred, que foi uma das novidades na escalação da seleção brasileira para a partida contra a Colômbia, neste domingo, elogiou o adversário após o empate sem gols e revelou que todos já esperavam um jogo difícil. O volante do Manchester United lembrou do encontro entre as duas seleções na Copa América, que terminou com vitória brasileira por 2 a 1 já nos últimos minutos.

"Fizemos uma boa partida, criamos boas oportunidades, mas ainda temos muito para evoluir. Temos que continuar nosso trabalho para emendar uma boa sequência. Já imaginávamos um jogo difícil. Sabíamos da qualidade deles. Jogamos na Copa América e vencemos com gol no último minuto. A gente teve um pouco de sucesso jogando entrelinhas, mas pecamos na finalização", afirmou Fred.

Leia Também Brasil empata sem gols com a Colômbia e perde 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Depois da vitória sofrida sobre a Venezuela, Tite realizou algumas mudanças no time. Uma delas foi a entrada de Fred no lugar de Gerson. O volante reclamou do calor em Barranquilla e focou nos próximos passos da construção da equipe brasileira.

"Estava um pouco quente, é difícil jogar. Criamos, mas temos muito para construir. Nós jogamos muito bem, mas temos muito a melhorar, temos de continuar nosso trabalho", analisou o jogador.

Com o empate sem gols, o Brasil perde os 100% de aproveitamento após 10 rodadas das Eliminatórias, mas segue líder com folga, somando 28 pontos. O próximo compromisso é diante do Uruguai, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus.