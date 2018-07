Fred Luz assume cargo de Paulo Pelaipe interinamente no Flamengo

RIO - O Flamengo foi rápido na substituição dos treinadores, mas ainda não definiu quem será o diretor executivo de futebol do clube. O cargo segue vago desde a demissão de Paulo Pelaipe. Fred Luz, atualmente diretor de marketing, assumirá interinamente o futebol até a pausa para a Copa do Mundo.

Luz, que é um dos idealizadores do programa de sócio-torcedor do clube rubro-negro, observou alguns treinos no Ninho do Urubu na última semana e conversou com os jogadores após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo no último domingo, no Maracanã.

"Fred (Luz), como diretor de futebol, fez o que tem que ser feito. Passou tranquilidade e confiança, dizendo que as coisas vão se ajustar naturalmente", disse o zagueiro Wallace em entrevista coletiva após o treino desta segunda-feira. O jogador ainda elogiou o trabalho de Pelaipe e demonstrou confiança nas decisões da diretoria: "O Fred está à frente. Independentemente disso, temos que exaltar o trabalho do Pelaipe aqui. A diretoria tem os seus motivos para fazer a mudança. Nós precisamos estar conscientes do que se deve fazer."

Rodrigo Caetano, hoje no Vasco, é um dos nomes desejados pelo time carioca, porém a negociação é complicada. Carlos Alberto Parreira e Felipe Ximenes também foram procurados, mas a cúpula da Gávea pretende definir a situação apenas durante a parada para a Copa do Mundo.