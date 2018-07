Fred marca e garante vitória do Fluminense contra o América-MG

O atacante Fred não poupou o clube que o formou para o futebol brasileiro. Com um gol de pé esquerdo, o jogador garantiu a vitória do Fluminense por 1 a 0, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Foi a primeira vez na história que os cariocas venceram os mineiros pelo Campeonato Brasileiro.

Após somar três pontos fora de casa ma estreia, o time tricolor volta a campo no sábado para enfrentar o Santa Cruz, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Já o América busca a reabilitação contra a Chapecoense, na arena Condá, em Chapecó (SC).

Apesar de ser o mandante, o América adotou uma postura mais cautelosa e se fechou na defesa. Com Gustavo Scarpa bem marcado, o Fluminense não conseguia furar o bloqueio e passou a explorar o jogo aéreo, mas sem sucesso. A ideia do clube mineiro era encontrar um contra-ataque, com uma aposta em Tiago Luís. Nas duas vezes em que o atacante teve liberdade, arriscou de fora da área. As tentativas foram para fora.

Fred fazia partida discreta, mas, na primeira finalização, ele marcou. Aos 38, Osvaldo arriscou de fora da área e João Ricardo espalmou. No rebote, Richarlison tocou para Fred completar para a rede: 1 a 0. Com a vantagem, tudo ficou mais fácil para os cariocas, que perderam duas chances claras de gol. Uma com Henrique, em cabeceio. A segunda com Richarlison, que recebeu passe de Jonathan e isolou.

Depois da etapa inicial, que teve chances escassas de gol, o jogo melhorou. Logo no começo do segundo tempo, o América teve boa oportunidade para empatar. Após falha da defesa, a bola sobrou com Osman, livre, que chutou para fora. O Fluminense não demorou a responder. Fred recebeu passe de Jonathan e quase ampliou.

Aos poucos, Gustavo Scarpa conseguiu se desgarrar da marcação e criou problema para o América. Aos 18, quase marcou um gol olímpico. João Ricardo fez boa defesa. Aos 19, recebeu passe de Marcos Júnior e chutou forte, mas parou em outra boa intervenção do goleiro.

O América teve mais chances para empatar. Uma delas graças a Diego Cavalieri, que espalmou a bola no pé de Rafael Bastos, que desperdiçou. Aos 34, foi a vez de Osman. O jogador recebeu na área duas vezes e errou o alvo. No fim, o time tentou uma pressão, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 FLUMINENSE

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Hélder, Alisson, Sueliton e Danilo Barcelos; Leandro Guerreiro, Claudinei, Osman e Rafael Bastos; Tiago Luís (Borges, depois Guilherme Xavier) e Victor Rangel (Sávio). Técnico: Givanildo Oliveira.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Osvaldo (Marcos Júnior), Richarlison (Gerson) e Fred. Técnico: Levir Culpi.

GOL - Fred, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).