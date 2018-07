Fred marca em estreia pelo Atlético-MG, mas Cruzeiro vence

O Cruzeiro venceu o Atlético de virada por 3 a 2, neste domingo, no Independência, em tarde de estreia do atacante Fred na equipe alvinegra. O jogador marcou um dos gols do time, mesmo em dia de pouca inspiração. A partida foi pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruzeiro vai aos oito pontos e ultrapassou o arquirrival, que tem apenas sete e passou a encabeçar a zona de rebaixamento. Além de Fred, Rafael Carioca marcou para os atleticanos. Alisson, Riascos e Rodrigo fizeram para o Cruzeiro.

O Atlético abriu o placar aos 14 minutos, com Rafael Carioca batendo falta muito próximo da risca da grande área, de frente para o gol de Fábio. A bola desviou na barreira e entrou. O Cruzeiro empatou logo em seguida, aos 19 minutos. De Arrascaeta se livrou de Leonardo Silva e tocou para Alisson, que deixou tudo igual no Independência.

O jogo seguiu equilibrado, com as duas equipes armando jogadas, mas sem finalizações de perigo. Aos 32 minutos, porém, Élber perdeu uma grande oportunidade de colocar o Cruzeiro à frente. O jogador recebeu cara a cara com Victor. Tentou por cima, mas ficou fácil pro guarda-metas alvinegro. O Cruzeiro chegou ao final da etapa inicial melhor que o arquirrival. Intervalo no Independência.

O Cruzeiro virou logo no início do segundo tempo. Aos 4 minutos, De Arrascaeta chutou, Victor espalmou e Riascos chutou para o gol. Aos 10 minutos, Fred, até então completamente apagado na partida, empatou o jogo. Robinho passou para Patric, que escorou para Fred. Novo empate no clássico. Por confusão depois do gol, Bryan, do Cruzeiro, e Marcos Rocha, do Atlético, foram expulsos. Fred e Henrique, amarelados. O atacante atleticano tentou esconder, com a ajuda de um gandula, chinelo jogado pela torcida no campo.

O Cruzeiro ficou à frente no placar de novo aos 18 minutos. De Arrascaeta cobrou falta na área e Rodrigo mergulhou pra marcar de cabeça. O Atlético pressionou no final do segundo tempo, mas o Cruzeiro conseguiu manter a vantagem. Na quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Flamengo às 21h45, no Mineirão. O Atlético vai a Porto Alegre na quinta enfrentar o Internacional às 19h30, no Beira-Rio.

VIOLÊNCIA

Antes do jogo, pela manhã, ao menos três torcedores ficaram feridos em confronto envolvendo cruzeirenses e atleticanos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo informações da Polícia Militar. Todos foram encaminhados por Samu ao Pronto Socorro João XXIII, na capital. Ninguém corre risco de morrer.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 3 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Patric; Leandro Donizete, Rafael Carioca e Júnior Urso (Carlos César); Carlos (Carlos Eduardo), Robinho (Clayton) e Fred. Técnico: Marcelo Oliveira.

CRUZEIRO - Fábio; Lucas, Bruno Rodrigo, Bruno Viana e Bryan; Henrique, Lucas Romero, Alisson (Allano) e De Arrascaeta; Elber (Bruno Ramires) e Riascos (Fabrício Bruno). Técnico: Paulo Bento.

GOLS - Rafael Carioca, aos 14, e Alisson, aos 19 do primeiro tempo; Riascos, aos 4, Fred, aos 10, e Rodrigo, aos 18 do segundo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Robinho, Lucas, Bruno Viana, Alisson, Fred, Henrique, Clayton, Fábio e Fabrício Bruno.

CARTÕES VERMELHOS - Bryan, Marcos Rocha, Lucas e Lucas Romero.

PÚBLICO - 19.484 torcedores.

RENDA - R$ 616.736,00.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).