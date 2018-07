Fred minimiza polêmica no STJD sobre punições: 'A lei foi cumprida'

RIO - Após chorar pela queda do Fluminense à Série B do Campeonato Brasileiro, Fred minimizou a polêmica decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que devolveu o time carioca à primeira divisão e rebaixou a Portuguesa. Para o atacante, o que importa é que a "lei foi cumprida".

"Se a nossa equipe estivesse na Série B, iríamos jogar com o maior orgulho para colocar o clube no patamar que merece, buscando títulos como fizemos nos últimos três anos quando conquistamos dois. Infelizmente aconteceu um descuido de outra equipe. A lei foi cumprida e, portanto, não tem nada de anormal", disse Fred, em entrevista ao Estado.

Na avaliação do atacante, a decisão do STJD não afeta a credibilidade do futebol brasileiro no exterior, às vésperas da Copa do Mundo. "Seria pior se a lei não fosse cumprida. A lei foi cumprida e é isso que importa", afirma, antes de repetir o argumento ao ser questionado sobre se seria justo a queda da Portuguesa. "A lei foi cumprida e é isso que importa."

O retorno do Fluminense à primeira divisão ainda precisa ser confirmado pelo STJD. A decisão será julgada pelo Pleno do tribunal na sexta-feira desta semana. E vai definir o futuro de Fluminense e Portuguesa no Campeonato Brasileiro de 2014.