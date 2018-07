Fred nega temer lesões e exibe confiança no Fluminense

RIO - Se Fred viveu uma temporada inesquecível pela seleção brasileira no ano passado, quando foi um dos nomes decisivos do time de Felipão que conquistou o título da Copa das Confederações, o atacante viveu um 2013 decepcionante com a camisa do Fluminense. Atrapalhado por lesões, ainda viu a equipe ser rebaixada dentro de campo no Campeonato Brasileiro, antes de a mesma ser salva por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que puniu a Portuguesa com a perda de quatro pontos por causa da escalação irregular do meia Héverton na rodada final do torneio.

Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva concedida nas Laranjeiras, Fred exibiu confiança ao projetar a temporada de 2014, na qual terá como principal objetivo ajudar o Brasil a conquistar o hexacampeonato mundial. Antes disso, porém, ele prometeu dedicação total ao Fluminense e negou que irá se poupar, assim como assegurou não temer o aparecimento de novas lesões.

"Estou me cuidando desde que fiquei curado (de grave lesão muscular sofrida em 2013). A cabeça está boa, o corpo forte. Estou trabalhando pesado, mas tenho muito que evoluir, assim como todo o grupo. A confiança é a de sempre para fazer um ano bom e estamos focados para começar bem", disse o artilheiro, que assegurou estar preparado para atuar já a partir da primeira rodada do Campeonato Carioca, contra o Madureira, no dia 18.

"Não tenho medo de nova lesão. Meu primeiro jogo vai ser o próximo. Claro que vai depender da escalação do Renato Gaúcho, mas não tem como jogador ter medo. Só dá para pedir a Deus livrar de contusões e trabalhar para caramba. Não tem como ir mais ou menos nas jogadas. Vamos muito fortes, até por tudo que aconteceu com a gente em 2013", completou Fred.

O atleta também enfatizou que os dias de luta contra o rebaixamento foram duros não apenas dentro de campo, fato que serve como motivação para uma possível redenção em 2014. "Será um ano muito importante para o Fluminense. Sentimos como foi ruim passar por situação tão desagradável em 2013. Não atinge apenas o jogador, mas a família e outras pessoas também. Estamos focados para brigar por títulos, pois é o que o Fluminense merece", disse.

WALTER

A chegada de Walter para reforçar o ataque do Fluminense também foi elogiada por Fred, depois de o ex-jogador do Goiás ter se destacado no último Brasileirão. "Acompanhei as atuações do Walter e gosto muito de seu futebol. Curto ele como pessoa e principalmente como jogador de futebol. Toda vez que ele pegava na bola, ou fazia golaço ou dava passe para gols de seus companheiros. Walter será bem recebido e daremos o melhor para ele desenvolver seu melhor futebol", garantiu.