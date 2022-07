Fred parou de jogar; veja outros jogadores aposentados e o que eles estão fazendo no pós-carreira 

Ídolo do Fluminense, o atacante Fred se despediu dos gramados no último sábado, aos 38 anos, em festa digna do que ele construiu na carreira. Antes dos 40, tem uma vida pela frente. Muitos jogadores aproveitam este momento para iniciar novos projetos, seja no futebol, exercendo outras funções na modalidade, ou fora dele, começando uma carreira do zero, mas se valendo do prestígio e da fama conquistadas nos gramados. O Estadão separou alguns jogadores importantes que se aposentaram nos últimos anos e o que eles estão fazendo no pós-carreira. Vale lembrar que a maioria deles tem uma condição financeira bem definida.

KAKÁ

O ex-jogador do São Paulo é um dos exemplos de atleta que, apesar da aposentadoria no campo, continua atuando em outras funções no futebol. Atualmente Kaká vem investindo na carreira de treinador e concluiu, recentemente, o curso da CBF que fornece a Licença A - certificado exigido para quem pretende treinar clubes profissionais no Brasil. Revelado no Morumbi, ele pode até começar sua carreira no banco no próprio São Paulo, talvez nas categorias de base. Ele já fez estágios com alguns treinadores, como o próprio Rogério Ceni.

ROBERTO CARLOS

O ex-lateral esquerdo da seleção brasileira se arriscou na função de treinador. A primeira experiência aconteceu de maneira inusitada quando, ainda jogador, assumiu o comando da equipe Anzhi Makhachkala, da Rússia, em 2013. Ele dirigiu Sivasspor e Akhisar Belediyespor na Turquia e o Delhi Dynamos, da Índia. Atualmente, Roberto Carlos atua como embaixador do Real Madrid, clube em que foi ídolo por uma década.

RONALDO

O Fenômeno decidiu diversificar os negócios após se aposentar. Ronaldo investiu em casas noturnas, bares, empresas de marketing esportivo e no segmento de eSports. No futebol, adquiriu o Fort Lauderdale Strikers, time de futebol dos Estados Unidos, que acabou falindo, e o Valladolid, time espanhol que voltou para a primeira divisão. Neste ano, o ex-atacante comprou 90% das ações do Cruzeiro e hoje é o responsável pela SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube mineiro. Ele também se aventura em uma produtora de vídeos.

RONALDINHO GAÚCHO

Apesar da idolatria, alguns ex- jogadores ficaram conhecidos pelos negócios polêmicos fora dos gramados. É o caso do Ronaldinho Gaúcho. Ele teve de se explicar na Justiça por associar sua imagem à 18k Ronaldinho, empresa de criptomoeda acusada de aplicar golpes no mercado. No mesmo segmento de investimentos, o craque foi citado pelo Ministério Público por ser garoto propaganda de uma corretora suspeita de causar danos para terceiros. Ainda ficou um tempo preso em Assunção, no Paraguai, por utilizar passaporte falso. Mesmo com os contratempos, o craque abriu um estúdio e uma gravadora em Minas Gerais, criando o projeto musical "Tropa do Bruxo" e, em 2020, desenvolveu a sua própria linha de vinho denominada "Vinhos dos Campeões." Ronaldinho faz apresentações em jogos e propaganda para empresas esportivas.

ADRIANO

O Imperador se tornou um dos digitais influencers com maior alcance, com diversas publicidades nas redes sociais e que rendem altos valores a ele. Desde 2019, Adriano também firmou contrato com uma grande marca de produtos esportivos. Na empresa, o ex-atleta participa de diversas ações de marketing, além de possuir cargo permanente no setor de vendas. Ele também é embaixador da Casa de Apostas BetPix365.

Veja o que estão fazendo outros jogadores aposentados

Júlio César ( ex-goleiro) - Embaixador de uma empresa no mercado financeiro

Marcos (ex-goleiro) - Empresário e dono de uma marca de cerveja

Douglas ( ex-meia) - Carreira política, irá concorrer como deputado

Juninho Pernambucano (ex-meio-campista) - Dirigente e comentarista

Deco (ex-meia) - Empresário de atletas

Belletti (ex-lateral) - Treinador

Luizão (ex-atacante) - Empresário de atletas

Paulo Baier (ex-lateral) - Treinador e empresário

Alex Souza (ex-meio-campista) - Treinador

Pedrinho (ex-meia) - Comentarista