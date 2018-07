Fred passa bem após cirurgia de apendicite

A apendicite voltou a atrapalhar o atacante do Fluminense. Uma semana depois de Alan, o centroavante Fred teve que ser operado na noite de quinta-feira e, por isso, ficou fora da derrota por 3 a 2 para o Grêmio, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil, que marcou a estreia do técnico Muricy Ramalho. O jogador passa bem após a cirurgia.

"Ainda na noite desta quinta-feira depois de passar por uma bateria de exames Fred foi operado pelo médico Hélio de Castro, mesma equipe que operou Alan na semana passada, e passa bem", explicou Michael Simoni, coordenador médico do Fluminense.

Fred sentiu fortes dores estomacais na concentração do Fluminense para o confronto com o Grêmio, e foi levado para o hospital Samaritano, na zona sul do Rio, onde fez vários exames que diagnosticaram uma apendicite aguda. Em seguida, ele foi operado e segue internado, em recuperação.