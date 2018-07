Fred pede convocação de Leandro Euzébio para seleção

Campeão brasileiro de 2010, o Fluminense contou ao longo de sua campanha com grandes jogadores, como Deco, Conca, Emerson e Fred. No entanto, é um jogador de menos nome, que pouco apareceu nas partidas, que teve sua convocação para a seleção brasileira requisitada pelo próprio atacante Fred.

"Acredito que o Leandro Euzébio foi muito bem neste ano e merece uma oportunidade na seleção brasileira. É um cara muito rápido, que tem uma boa saída de bola, sabe atacar, é um zagueiro raro no futebol hoje em dia", declarou o jogador, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo site oficial do Fluminense.

Durante o Campeonato Brasileiro, o técnico Muricy Ramalho já havia dito que o zagueiro era o melhor em sua posição na competição. Para Fred, Leandro Euzébio se destacou pela "qualidade no futebol" e pela "criatividade".

Por causa das suas boas atuações, o atleta foi vencedor do troféu de bronze na categoria zagueiro pela esquerda da premiação da CBF dos melhores jogadores desta edição da competição nacional.

Fred, que ficou de fora de boa parte do campeonato por causa de lesões, ainda fez questão de elogiar outro jogador do Fluminense que atua na marcação. "O Diguinho, para mim foi o melhor volante do Brasileirão", analisou.