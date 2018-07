Fred pede união para Fluminense sair do sufoco

RIO - A delegação do Fluminense, de cabeça baixa e abatida, desembarcou nesta quinta-feira no Rio depois da eliminação na noite anterior na Copa do Brasil, com a derrota por 2 a 0 para o Goiás em Goiânia. E o tempo para lamúrias é pequeno, pois a situação no Campeonato Brasileiro está complicada. Neste sábado, o time recebe o Santos, no Maracanã, e precisa se afastar da zona de rebaixamento.

A maioria dos jogadores não quis falar. Ciente de sua responsabilidade em um momento tão crítico, o atacante Fred, capitão do time, encarou os jornalistas no desembarque. Não precisou encarar torcedores, pois não houve protestos. Na verdade, ele clamou pela união entre jogadores e a torcida.

"Precisamos trazer o torcedor para o nosso lado para não ficar tarde demais. Precisamos que a diretoria faça alguma coisa para não chegar nas condições que chegamos em 2009 e esse torcedor abraçar a equipe", comentou Fred, em referência à fuga do rebaixamento do Brasileirão daquele ano.

O pedido de apoio de Fred se baseia na dedicação do elenco, mesmo diante dos problemas de lesão e do pouco tempo para treinar que o técnico Vanderlei Luxemburgo teve desde que assumiu o comando do time. "Falta de comprometimento, de doação, aqui não vai existir", decretou o líder do elenco.