Fred pode disputar até 17 partidas antes da convocação final para a Copa

SÃO PAULO - Principal referência do ataque da seleção brasileira, Fred pode disputar, no máximo, 17 jogos até a convocação final para a Copa do Mundo, marcada para o dia 7 de maio. Esperado por Felipão, o atacante terá a chance de recuperar o ritmo de jogo. Desde a grave lesão sofrida na coxa direita, contra o Santos, na 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, Fred esteve em campo por apenas 240 minutos e não marcou gols.

O atacante começou jogando contra Bonsucesso, Nova Iguaçu e Resende, no Campeonato Carioca. No total, foram quase cinco meses de recuperação - de 31 de agosto a 23 de janeiro. Até a divulgação da lista da Copa, o Fluminense fará oito jogos pela Taça Guanabara, enfrentará o Horizonte na Copa do Brasil e jogará as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O time pode, ainda, disputar os quatro jogos das finais do Carioca.

TITULAR

A camisa 9 da seleção brasileira tem dono desde que Luiz Felipe Scolari voltou ao comando da equipe, em fevereiro do ano passado. Desde então, Fred foi titular em 11 partidas, com nove gols marcados - cinco deles na vitoriosa campanha da Copa das Confederações.

Convocado para os amistosos contra Austrália e Portugal, o atacante do Fluminense foi cortado após a contusão na coxa. A seleção brasileira ainda fez quatro amistoso até dezembro: contra Coreia do Sul, Zâmbia, Honduras e Chile. Em 2013, após a final contra a Espanha, Fred disputou apenas dez jogos (nove pelo Fluminense e um pela seleção), marcando três gols - o último contra o Vitória, no dia 24 de julho. O atacante chegou ainda a desperdiçar dois pênaltis no Brasileirão.

LISTA

Nesta terça-feira, durante a convocação para o amistoso contra a África do Sul, Felipão admitiu que divulgou a lista em duas etapas por causa de Fred. O técnico afirmou que o jogador ainda terá tempo para se recuperar. O centroavante voltou a treinar com o time de Fluminense e deve enfrentar o Boavista no próximo sábado.

Após o anúncio da lista final da Copa do Mundo, o Brasil deve disputar mais dois jogos preparatórios antes da estreia contra a Croácia, no dia 12 de junho. De acordo com a Fifa, um dos jogos será contra a seleção da Sérvia, no dia 4 de junho.