Fred pode ser companheiro de Neymar no Barcelona, diz jornal

BARCELONA - O técnico Luis Enrique chegou ao Barcelona disposto a fazer mudanças na equipe, que não fez uma boa temporada e uma das novidades pode ser a contratação de um centroavante para jogar ao lado de Messi e Neymar. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o treinador já possui até alguns alvos para a posição e Fred, atacante do Fluminense e da seleção brasileira é um dos cotados.

Convocado para disputar a sua segunda Copa do Mundo na carreira, os dias de Fred no Fluminense podem estar com os dias contados. No clube desde 2009, o atacante já revelou recentemente que ainda pretende voltar ao futebol europeu, onde jogou no Lyon, da França.

Ele possui, inclusive, uma cláusula de rescisão de cerca de R$ 8 milhões para clubes estrangeiros, o que não seja problema para o Barcelona, que está passando por uma reformulação de elenco.

Se for confirmada, a transação faria Fred jogar ao lado de Neymar, com quem já possui entrosamento da seleção brasileira, já que são os dois titulares do ataque do time de Luiz Felipe Scolari. Segundo o Mundo Deportivo, Fred encara a concorrência de Mario Mandzukic, que deve sair do Bayern de Munique graças à chegada de Robert Lewandowski e também de Fernando Llorente, atacante da Juventus.