Fred promete melhor desempenho diante do São Paulo

Após um longo período afastado por lesão, o atacante Fred voltou a atuar pelo Fluminense no último domingo, diante do Goiás. Apesar de não ter marcado nenhum gol, ele aguentou os 90 minutos e foi muito elogiado pelo técnico Muricy Ramalho no empate de 1 a 1. O próprio jogador reconhece que foi bem, mas promete um desempenho ainda melhor para a partida do próximo domingo, diante do São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Também me surpreendi por aguentar bem no aspecto físico. Atribuo isso ao pessoal da zaga e do meio-de-campo que ajudou muito e correu em dobro para me deixar mais livre, com a preocupação apenas de atacar. Com certeza vou estar melhor neste domingo, estou ganhando ritmo de jogo e agora quero voltar a marcar", avisou Fred, que não jogava desde o dia 6 de outubro, por causa de lesão na panturrilha esquerda.

A três rodadas para o fim da competição, a equipe carioca está na segunda colocação, um ponto atrás do líder Corinthians (63 a 62). Experiente, Fred sabe de sua importância para o Fluminense e demonstra confiança na conquista do título.

"Estou tranquilo e ciente que devemos nos preocupar só com o nosso grupo. Agora temos que parar de observar os outros times e pensar nas dificuldades que encontraremos em São Paulo (o jogo de domingo será na Arena Barueri). Teremos três finais pela frente, confio muito no nosso elenco e, com certeza, dedicação não vai faltar. Acredito num final feliz", afirmou o atacante.