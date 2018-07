Fred quer anotar gol no clássico para ajudar o Flu a buscar o G-4

Na reta final do Campeonato Brasileiro, vigora no Fluminense a "missão Libertadores". Principal jogador da equipe, o atacante Fred projeta voltar a fazer gols no clássico com o Botafogo, sábado, no Maracanã, para ajudar o time a se manter na luta para chegar ao G-4.

"Estou me preparando muito nessa semana para isso. Sei que vai ser difícil, mas estou me preparando muito para fazer os gols e darmos um passo em direção ao G-4", afirmou o jogador, que é o segundo maior goleador do campeonato até agora, com 14 gols. "Realmente tenho feito muitos gols e estou feliz pelo o que está acontecendo."

Com 54 pontos, o Fluminense está no sétimo lugar e precisa vencer para encostar em Inter, Grêmio, Atlético-MG e Corinthians, todos com 57. Mas a vitória também é fundamental para o Botafogo que, cheio de problemas no elenco, luta para sair da zona de rebaixamento. Nem por isso, Fred acha que terá facilidade na partida.

"Fazer gols em clássicos é sempre especial, mas sei que serei bem marcado, que vai ser um jogo bem disputado. No Campeonato Brasileiro, independentemente da situação do adversário, a dificuldade é muito grande. Por isso estamos bem concentrados, respeitando a equipe do Botafogo, mas confiantes das nossas qualidades", reforçou.