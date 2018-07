Fred quer usar Santos como exemplo no Fluminense

O Fluminense garantiu na noite desta quarta-feira a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, após vencer a Portuguesa por 3 a 2, mas o resultado não foi de todo comemorado pelo time carioca.

Autor de três gols no primeiro tempo, o atacante Fred lamentou o relaxamento do Fluminense na etapa final, quando sofreu dois gols e quase permitiu a reação do adversário. Para que isto não se repita, ele prometeu utilizar o Santos como exemplo.

"Podemos usar o Santos como exemplo para nosso time, sim. Vou conversar com os meus companheiros para mostrar a importância que se tem de sempre atacar. Eles (Santos) são o maior exemplo disso hoje no futebol, e estão tão perto de nós que vale a pena analisar", avaliou o atacante, confiante após marcar três vezes.

"Estou feliz com os gols que fiz, até pela importância que tiveram para o Fluminense. Esses gols dão muita confiança, porque a torcida começa a gritar cada vez mais os nossos nomes e isso gera uma motivação maior", acrescentou.

Fred lamentou, por sua vez, o problema do atacante Alan, que precisou passar por uma cirurgia no apêndice. O tempo de recuperação ainda não foi determinado. "Desejo sorte para ele, que a recuperação seja rápida e tranquila. Vamos todos estar torcendo para dar tudo certo", completou.