Fred retornará ao Fluminense contra o Corinthians

As preces do treinador Muricy Ramalho foram atendidas. Para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, o técnico terá à sua disposição o atacante Fred, recuperado de cirurgia de apendicite. O jogador do Fluminense revelou que está ansioso para voltar aos gramados na terceira rodada do Brasileirão.

"Se dependesse de mim já teria jogado contra o Atlético-GO, no último sábado. Na semana passada, eu nem poderia ter treinado com bola, mas fiz questão de dar uns chutes", confidenciou o jogador.

Fred prevê que o seu retorno ao time carioca seja um prenúncio de um bom momento na carreira. "Sempre que voltei de lesões estavam guardadas coisas boas para mim. Acho que agora será mais uma vez assim. Quero muito voltar a fazer gols e dar alegrias para o nosso torcedor", projeta o atacante.

Quem também deve reforçar o Fluminense na partida contra o Corinthians é o zagueiro Gum, liberado do departamento médico, após se recuperar de uma hérnia de disco na região lombar.