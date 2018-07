Fred revela ansiedade para jogar Libertadores pelo Flu

"Estou ansioso, louco para jogar essa Libertadores. Disputei a Champions League e sei como é diferente o sabor de disputar um torneio intercontinental. Na Libertadores é a mesma coisa, um clima diferenciado e ainda dá uma vaga no Mundial. Nossa torcida está um pouco traumatizada com a derrota de 2008, mas já tem uma força, uma história nessa competição", afirmou.

Fred ressaltou que a conquista do título do Brasileirão foi um dos momentos mais emocionantes da sua carreira, já que foi a realização de um sonho. O atacante lembrou que um ano antes, a equipe lutou para evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sempre sonhei com esse título e foi o que me deixou mais feliz de todos que conquistei. Principalmente por estar no meu país, perto de pessoas que me acompanharam em toda a trajetória. Foi muito bom comemorar perto da família. Sempre sonhei com essa conquista enquanto estava no América-MG, no Cruzeiro e fico muito feliz por ter conquistado pelo Fluminense. A importância se tornou ainda maior pelo que passamos no ano passado", disse.