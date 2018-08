Fred revela que seguiu conselho de Gilberto Silva para jogar no Manchester United

Contratado pelo Manchester United durante a disputa da Copa do Mundo da Rússia, o meia Fred afirmou nesta quarta-feira que escolheu o clube inglês como sua nova casa graças ao conselho de um pentacampeão mundial em 2002: Gilberto Silva. Destaque do Shakhtar Donetsk nos últimos anos, o jogador revelado no Internacional foi adquirido por 52 milhões de euros (mais de R$ 246 milhões) e frustrou o interesse do rival Manchester City, do Chelsea e do Paris Saint-Germain.

Fred contou em uma entrevista ao site oficial do Manchester United que o ex-jogador, ídolo do rival Arsenal, conversou com o técnico português José Mourinho sobre a possibilidade de sua transferência para Old Trafford. A partir deste contato, o meia percebeu que o time de Manchester era o melhor para ele.

"Ele (Gilberto Silva) foi muito grato por ter recebido a oportunidade de falar com José Mourinho e outros diretores do Manchester United. Nós tomamos essa decisão juntos e entendemos que seria a melhor opção para mim", explicou Fred.

Para o novo jogador do Manchester United, Gilberto Silva, hoje com 41 anos, é muito importante para a sua carreira. "Gilberto é uma excelente pessoa e seu conselho significa muito para mim. Ele jogou na mesma posição que eu e já ganhou a Premier League (Campeonato Inglês). Assim, busco me inspirar nele. Escuto o que tem a me dizer e aceito tudo", completou.