Fred 'rouba' de Oscar todas as preocupações de Felipão na seleção

BRASÍLIA - Embora todos da comissão técnica admitam que não há nenhum jogador na seleção machucado para a estreia contra o Japão, sábado, no Mané Garrincha, o médico José Luiz Runco e Felipão não abrem mão de tomar todo o cuidado possível com dois deles: Fred e Oscar. No começo do trabalho para a Copa das Confederações, lá no Rio de Janeiro ainda, quem mais preocupava o treinador era o meia do Chelsea, que se apresentava depois de ter jogado 70 partidas na temporada. Agora, Fred roubou do amigo as atenções.

A CBF confirmou nesta quinta-feira que Fred esteve na noite anterior, logo depois que a delegação se instalou em Brasília, em uma das clínicas credenciadas pela Fifa na cidade. De acordo com informações oficiais, o atacante do Brasil passou por exames de imagens para verificar a fratura incompleta de suas costelas.

O jogador começou a fase de preparação do torneio reclamando de dores na região e dificuldade para se movimentar. Runco chegou a dizer que ele estava à base de analgésicos. Ocorre que ainda em Goiânia, no último treino do time na capital do Goiás, Fred disse que estava "100% recuperado do problema das costelas" e que ele não sentia mais as dores nas costas.

Runco também chegou a dizer que Fred não precisava mais dos remédios para se tratar. A comissão técnica garante que o atacante do Brasil´não ficará fora da estreia do time neste sábado, contra o Japão, e que sua visita à clínica em Brasília na quarta foi mais para que Runco se certificasse de sua melhora completa.

O fato é que Fred tem sido poupado de parte de todos os treinos de Felipão, ora com Thiago Silva, ora com Oscar. Neste quinta-feira, o jogador do Flu só participou do coletivo de pouco mais de 30 minutos com o grupo, trabalho que foi fechado para a imprensa, o primeiro da equipe feito no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros do DF.

Nos 22 minutos finais, Fred e Oscar deram lugares a Jô e Hernanes, respectivamente. Em sua entrevista na quarta-feira, o atacante disse que tem "mesmo de ficar de pernas para cima" após as partidas para se recuperar, e que todos os jogadores do time sentem dorzinhas aqui ou ali. "Você precisa conhecer o seu corpo, colocar a perna para cima, fazer massagem, fisioterapia, se for o caso. Tem de conhecer os atalhos. Com dor na perna, você não vai dar 20 chutes. Dá apenas oito."

Fred tem um histórico de lesões musculares e não há dúvidas de que ele trabalha no sacrifício dentro da seleção, talvez mais até do que gostaria. Felipão sabe que não pode perder ninguém nessa reta final de preparação, muito menos seu homem-gol. No dia 8 de abril, Fred deixou o gramado do Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, durante partida contra o Resende, sentindo dores no joelho. Aquela lesão no músculo do joelho o tirou de partidas importantes do Flu na Taça Guanabara e Libertadores, além do amistoso do Brasil contra o Chile, em Belo Horizonte. Sua recuperação foi prevista em 20 dias.