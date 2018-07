Fred segue como desfalque, mas Luan volta a ser relacionado no Atlético-MG

O técnico Roger Machado divulgou neste sábado a lista de relacionados do Atlético Mineiro para enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, com um importante desfalque: o atacante Fred.

Com dores na panturrilha direita, o jogador já havia sido poupado da derrota para o Atlético Paranaense, quarta, também pelo Brasileirão. E, como ainda não se recuperou do problema, ele segue como desfalque no Atlético Mineiro. Rafael Moura será o seu substituto.

Se Fred está fora, o atacante Luan está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e voltou a ser relacionado. Longe dos gramados desde abril, ele ainda não tem o ritmo ideal e deve ficar como opção no banco.

Outro jogador relacionado foi Yago, após se recuperar de contusão e treinar normalmente neste sábado. Ele deve disputar uma vaga no meio-campo com o meia Valdívia. Se Roger Machado optar por uma equipe mais defensiva, é provável que o volante inicie como titular.

Confira a lista de relacionados no Atlético-MG para o jogo contra o São Paulo:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Alex Silva, Fábio Santos e Leonan.

Zagueiros: Leonardo Silva, Felipe Santana, Rodrigão e Matheus Mancini.

Volantes: Rafael Carioca, Elias, Ralph e Yago.

Meias: Otero, Cazares, Valdívia e Marlone.

Atacantes: Robinho, Luan, Rafael Moura e Elder.