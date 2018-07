Fred sente dores e pode desfalcar o Fluminense

Fred ainda se queixa de dores no tornozelo esquerdo por conta de uma pancada sofrida pelo zagueiro Antônio Carlos, na derrota por 3 a 2 para o Botafogo, no último sábado, no Maracanã, pela semifinal da Taça Rio.

Nesta segunda-feira, o atacante fez trabalho à parte com os fisioterapeutas do clube nas Laranjeiras, enquanto o restante do elenco treinava na Ilha do Governador. Uma reavaliação na terça confirmará se o atacante tem condições de jogo.