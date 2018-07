Fred sente dores musculares e desfalca o Fluminense no México

RIO - O atacante Fred voltou a sentir dores na panturrilha esquerda no treino deste domingo e não terá condições de defender o Fluminense no jogo de quarta-feira, contra o América, no México, pela terceira rodada da Copa Libertadores. Vetado do jogo, o atleta não viajará com o grupo para a Cidade do México.

"Examinei o atleta e constatei que ele não se apresenta em condições por ainda ter um pequeno edema na panturrilha, o que justifica a dor que ele sentiu", explicou Victor Favilla, coordenador do departamento médico do clube.

Fred começou a sentir dores no local no jogo contra o Boavista, pela semifinal da Taça Guanabara. Por conta da lesão, ele não pôde enfrentar o Nacional, do Uruguai, na quarta-feira passada. Contudo, mostrou recuperação nesta semana e chegou a ser confirmado na delegação do Fluminense para a viagem até o México.

Mas a boa recuperação não resistiu a um teste realizado na manhã deste domingo. O técnico Muricy Ramalho também não poderá contar com o atacante Emerson, com dores no tornozelo esquerdo. Em compensação, terá o meia Conca, recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo.