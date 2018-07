Fred sofre edema na coluna dorsal e vai desfalcar o Grêmio

Mesmo tendo escalado um time formado apenas por reservas no empate por 1 a 1 com o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, o Grêmio sofreu uma baixa para o compromisso com o Palmeiras, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque. Se trata do zagueiro Fred, que deixou o duelo pelo Campeonato Brasileiro antes do fim por causa de uma lesão e está descartado para o confronto pela Copa do Brasil.

Fred se lesionou em uma disputa aérea com Fabián Noguera, zagueiro do Santos. O lance assustou e forçou a substituição do defensor do Grêmio, que saiu do campo de maca. Os exames de imagem realizados nesta segunda-feira, em Santos, mostraram que o problema não é dos mais simples.

De acordo com o comunicado divulgado pelo departamento médico do Grêmio, Fred teve constatado um edema muscular e ligamentar na coluna dorsal. Por causa disso, vai retornar a Porto Alegre ainda nesta segunda-feira, onde iniciará o tratamento fisioterápico da lesão.

Mais preocupado com a luta por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho optou por escalar o Grêmio apenas com os reservas no duelo contra o Santos. Curiosamente, porém, Fred foi substituído por um titular no duelo na Vila Belmiro, o argentino Kannemann.

Com a proximidade do duelo com o Palmeiras, o Grêmio optou por não retornar para Porto Alegre após enfrentar o Santos, se preparando em solo paulista para o decisivo confronto. O time gaúcho venceu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 1 e precisa de um empate na próxima quarta-feira para se garantir nas semifinais.