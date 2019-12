Fred sofre injúria racial durante dérbi entre Manchester United e Manchester City

O meia Fred foi vítima neste sábado de ofensas raciais durante o clássico entre sua equipe, o Manchester United, e o Manchester City, válido pelo Campeonato Inglês. A partida, disputada no estádio do City, terminou com vitória dos visitantes por 2 a 1, com uma boa atuação do jogador revelado pelo Internacional.

Durante o segundo tempo, quando o United vencia o jogo por 2 a 0, Fred se preparava para cobrar um escanteio no momento em que torcedores do City atiraram vários objetos em sua direção - ele foi atingido por um deles, mas não se machucou. Naquele momento, um torcedor do time da casa imitou um macaco para ofender o brasileiro. As imagens foram registradas pela transmissão da partida e se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

Cerca de meia hora após o fim do clássico, o City emitiu um comunicado em que comenta a prática criminosa dentro de seu estádio e afirma estar colaborando com a polícia de Manchester para que seja feita a identificação do torcedor que ofendeu Fred.

"O Manchester City está ciente de vídeos que estão circulando e aparentemente mostram um torcedor fazendo gestos racistas durante o segundo tempo da partida contra o Manchester United, na tarde deste sábado. Dirigentes do clube já estão trabalhando com a polícia de Manchester para ajudá-los a identificar o indivíduo e tomar as providências cabíveis", diz um trecho do comunicado.

Foi confirmado que Fred e outros jogadores do Manchester United sofreram ataques racistas na partida de hoje, espero que identifiquem os responsáveis. Absolutamente ridículo.

Segundo o City, assim que o torcedor for identificado ele será proibido de assistir aos jogos do clube no estádio. "O Manchester City trabalha com um programa de tolerância zero em relação a qualquer tipo de discriminação. Qualquer um que for considerado culpado de racismo será banido do clube pelo resto da vida."