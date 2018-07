Fred sonha com título para encerrar jejum no Atlético-MG e no Campeonato Mineiro

Um dos jogadores mais experientes e vitoriosos do futebol brasileiro na atualidade, Fred tem duas importantes lacunas de título em sua carreira: pelo Atlético, clube em que chegou no ano passado, e pelo Campeonato Mineiro, torneio que jamais conquistou mesmo tendo atuado destacadamente por América e Cruzeiro, no início de carreira.

Ansioso para o primeiro jogo da final do Mineiro, domingo, contra o próprio Cruzeiro, no Mineirão, o atacante revelou nesta sexta-feira que espera quebrar essa escrita ainda neste ano.

"É um título que não tenho ainda, (e seria especial) por ser mineiro, minha família toda é daqui, e mais especial ainda porque seria o primeiro com a camisa do Atlético e a gente sabe da necessidade desse título para a gente, para a nossa torcida, para o clube e até para a sequência da temporada porque nos daria muita confiança", destacou o atacante, autor de 16 gols em 15 jogos na temporada.

Fred, aliás, enalteceu o time e garantiu que o Atlético tem boas condições de conquistar o título. "Estamos bem confiantes, com a sensação de que vamos fazer dois grandes jogos. Nada será definido no primeiro jogo, mas estamos bem confiantes para dar um passo importante neste domingo para colocar a mão na taça no próximo domingo", acrescentou.

Ainda assim, apesar da confiança, o atacante avaliou o Cruzeiro e projetou uma decisão disputada. "Será um jogo difícil, mas, com a nossa qualidade, vamos tentar impor o ritmo também, minimizar os contra-ataques porque eles jogam muito no contra-ataque", analisou Fred. "Estamos bem atentos a essas coisas que aconteceram nos últimos jogos contra eles. Mas, quando tiver a bola, temos de ir para cima e agredir o adversário com imposição."