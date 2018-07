Fred sonha em se tornar o 2º maior artilheiro do Fluminense

De contrato renovado e com um bom começo de temporada, Fred não para de marcar o seu nome na história do Fluminense. Hoje o sexto maior artilheiro da história do clube, com 142 gols, ele tem chances reais de assumir a segunda posição da lista em um futuro próximo, ocupada por Orlando Pingo de Ouro, com 184 gols. "Seria mais um capitulo de orgulho para mim se eu chegar lá", disse Fred em entrevista à Flu TV.

De contrato renovado com o Fluminense pelos próximos quatro anos, Fred começou bem a temporada ao marcar três gols em duas partidas disputadas pelo clube. E caso mantenha a média de 23 gols por temporada, ele chegará ao fim do contrato, com folga, como segundo maior artilheiro da história do clube atrás de Waldo, com 319.

"Tem condições reais disso acontecer, vou procurar fazer em menos tempo possível Não coloco isso como objetivo, mas é um sinal de que estou jogando bem e ajudando o Fluminense", afirmou Fred, que está a apenas sete gols de ultrapassar de igualar Russo, o sexto maior artilheiro da história do Fluminense.

Em busca de mais gols, Fred volta a entrar em campo neste domingo, às 17 horas, quando o Fluminense vai encarar o Bangu no Maracanã pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

DEZ MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO FLUMINENSE

1 - Waldo - 319 gols em 403 jogos (1954-1961)

2 - Orlando Pingo de Ouro - 184 gols em 310 jogos (1945-1953)

3 - Hércules - 165 gols em 176 jogos (1935-1942)

4 - Telê - 164 gols em 559 jogos (1950-1961)

5 - Welfare - 161 gols em 165 jogos (1913-1924)

6 - Russo - 149 gols em 248 jogos (1933-1944)

7 - Fred - 142 gols em 226 jogos (2009-2015)

8 - Preguinho - 128 gols em 174 jogos (1925-1938)

9 - Washington - 124 gols em 305 jogos (1983-1989)

10 - Ézio - 119 gols em 237 jogos (1991-1995)