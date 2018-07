Fred tem lesão muscular e desfalca o Fluminense por três semanas O Fluminense vai ter um desfalque importante nos seus próximos compromissos pelo Campeonato Carioca. O atacante Fred sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e, de acordo com a estimativa do departamento medico tricolor, ficará afastado dos gramados por três semanas, perdendo de três a quatro jogos.