Fred treina bem e tem volta ao Flu confirmada por Renato Gaúcho

RIO - Desfalque no clássico contra o Flamengo por causa de um edema na coxa direita, Fred se garantiu nesta sexta-feira como titular do Fluminense no jogo deste sábado, contra o Boavista, às 19h30, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Recuperado da lesão, o atacante treinou normalmente em atividade realizada na última manhã nas Laranjeiras e teve sua presença no duelo do fim de semana assegurada pelo técnico Renato Gaúcho.

"A semana foi boa, é sempre importante ter a semana cheia (de treinamentos). Principalmente quando temos jogadores se recuperando de lesão. Foi importante para o Fred, treinou um pouco de tudo e não sentiu nada. Sem dúvida alguma estará em campo neste sábado", avisou o treinador, em entrevista coletiva.

Fred não pôde enfrentar o time flamenguista na vitória por 3 a 0 conquistada pela equipe tricolor no último sábado, três dias antes de o técnico Luiz Felipe Scolari ter manifestado preocupação com a situação física do jogador. Principalmente por causa da dúvida em relação ao atleta, o treinador optou por convocar inicialmente apenas os jogadores que atuam no exterior para o amistoso que a seleção brasileira fará no próximo dia 5 de março, contra a África do Sul, em Johannesburgo.

Como mostrou que está recuperado, Fred deverá ser confirmado nos próximos dias no complemento da convocação. Felipão prometeu chamar mais dois atacantes e um goleiro, e talvez um quarto e último nome, caso achar necessário levar mais do que os 19 atletas previstos para atuar em solo sul-africano.

Fred já havia treinado como titular em um coletivo na última quarta-feira e conseguiu trabalhar sem reclamar de dores durante toda a semana. Por causa de uma outra lesão muscular na coxa direita, o atacante ficou quase cinco meses afastado dos gramados no ano passado. Porém, o médico da seleção, José Luiz Runco, descartou que o novo problema tivesse gravidade, após examinar o atleta na última segunda.

Ainda sem ter marcado gols neste ano, Fred participou de apenas três jogos até aqui nesta temporada. A sua última partida foi em 29 de janeiro, quando o Fluminense derrotou o Resende por 1 a 0. Com a presença do atacante, o Flu deve ir a campo neste sábado com a seguinte formação: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivelton e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Jean e Conca; Rafael Sobis e Fred.