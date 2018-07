Fred treina com bola e aumenta suas chances de defender o Flu contra o Grêmio

Guerreiro ao atuar no sacrifício no duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no último dia 28 de outubro, no Allianz Parque, ele não treinava com bola desde a véspera da partida contra o Vasco, realizada no último dia 1º.

Fred, entretanto, acabou ficando fora do trabalho tático comandado pelo técnico Eduardo Baptista nesta quinta. Na atividade, o treinador testou algumas mudanças na equipe titular, que começou o treinamento com Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Ygor Nogueira e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gerson, Marcos Junior e Osvaldo; Wellington Paulista.

Entre os escalados, as novidades foram a presença de Ygor ao lado de Gum na zaga e a de Wellington Paulista no ataque. No decorrer da atividade, Eduardo Baptista colocou Willian no lugar de Gerson, adiantando Cícero para atuar como meia, enquanto Magno Alves entrou no lugar de Wellington no ataque.

Já os laterais Giovanni e Léo iniciaram nesta quinta a transição do departamento médico para a preparação física e também trabalharam no gramado das Laranjeiras, onde não estiveram presentes o zagueiro Marlon e o meia Gustavo Scarpa, que estão com a seleção olímpica que enfrentou os Estados Unidos em amistoso realizado na noite da última quarta, na Ilha do Retiro, em Recife.