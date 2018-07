Fred treina com bola e dá indícios de que pode voltar no Fla-Flu O técnico Levir Culpi contou com uma ótima notícia no treino do Fluminense desta quinta-feira. Antes praticamente descartado para o clássico diante do Flamengo, o atacante Fred mostrou boa recuperação da lesão que o afasta dos gramados, trabalhou com o grupo e deu indícios de que pode reforçar o time tricolor na partida deste domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Carioca.