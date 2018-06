Fred treina e deve ficar à disposição de Tite para estreia na Copa

O volante Fred deve estar à disposição do técnico Tite para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste domingo, em Rostov, diante da Suíça, às 15 horas (de Brasília). Neste sábado, véspera do duelo, o meio-campista recém-adquirido pelo Manchester United participou normalmente da atividade na Arena Rostov, palco do confronto, mostrando estar recuperado da lesão sofrida no tornozelo direito.

A atividade no palco do jogo de estreia de Brasil e Suíça na Copa do Mundo só teve a presença da imprensa liberada pelos 15 minutos iniciais. Nesse período, foi possível observar apenas o aquecimento dos jogadores, além dos auxiliares de Tite preparando o gramado da Arena Rostov para a realização de um trabalho em campo reduzido e do novo visual de Neymar, com o cabelo mais loiro. E essa parte do trabalho contou com a presença de todos os 23 jogadores convocados pelo treinador para o torneio na Rússia.

Contar com o grupo completo foi algo raro para o treinador desde 21 de maio, quando a seleção se apresentou em Teresópolis (RJ), na Granja Comary, onde iniciou a sua preparação para a Copa. Mas isso já havia ocorrido na última sexta-feira em Sochi, o "quartel-general" brasileiro durante a competição, quando a equipe fez um treino completamente fechado à imprensa.

Fred havia lesionado o tornozelo direito na quinta-feira da semana passada, durante uma atividade em Londres, após sofrer uma entrada do volante Casemiro. Recuperado e agora após participar de dois dias de treinamentos da seleção, ele deverá passar por nova avaliação do departamento médico para determinar se poderá ser uma opção para Tite no banco de reservas do Brasil para o jogo com a Suíça.

Independentemente disso, a seleção já está definida para encarar a Suíça, neste domingo, na Arena Rostov. O técnico vai repetir a formação que derrotou a Áustria por 3 a 0 em amistoso disputado na semana passada. Assim, o Brasil vai entrar em campo com: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.