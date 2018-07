O dia era de folga no Fluminense, mas o atacante Fred apareceu para treinar e suou bastante a camisa nas Laranjeiras. Ele já fez cinco atividades desde sua reapresentação, depois de dez dias de folga que ganhou do clube ao fim da Copa do Mundo. A intenção da comissão técnica é preparar o jogador para o confronto de domingo, contra o Goiás, no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, Fred ainda carece de melhor forma física. E há um outro "porém" na sua volta. O time tem jogado muito bem, está na zona de classificação para a Copa Libertadores e a torcida só deve aprovar mudanças que melhore o desempenho da equipe.

Por isso, o técnico Cristóvão Borges prefere a cautela e vai esperar o sinal de positivo do preparador físico Rodrigo Poletto a fim de definir se Fred já atuaria contra o Goiás ou esperaria mais um pouco.