Fred treina e reforça Fluminense contra a Portuguesa

Não passou de um susto. Depois de reclamar de dores no tornozelo e realizar trabalho à parte com fisioterapeutas na segunda-feira, o atacante Fred treinou normalmente nesta terça e está confirmado no Fluminense para o jogo de ida de oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, contra a Portuguesa, fora de casa.

Durante um treino de cerca de 50 minutos nesta terça-feira, Fred não reclamou em momento algum do problema, sofrido após levar pancada do zagueiro Antônio Carlos na semifinal da Taça Rio, contra o Botafogo, no sábado. Assim, foi confirmado e viajou com o time para São Paulo.

Para o confronto diante da Portuguesa, aliás, o técnico Cuca deve confirmar uma mudança: a entrada de Marquinho, na ala esquerda, no lugar de Julio Cesar. O Fluminense deve atuar com: Rafael; Gum, Cássio e Leandro Euzébio; Mariano, Diguinho, Everton, Conca e Marquinho; Alan e Fred.