Fred treina entre titulares e deve jogar no sábado contra o Boavista

RIO - Os jogadores do Fluminense tiveram folga na manhã desta quarta-feira. Mas, durante a tarde, se apresentaram e voltaram a treinar. A boa notícia é que o atacante Fred participou das atividades normalmente, pelo terceiro dia seguido e, no coletivo, ficou entre os titulares, indicando que o treinador Renato Gaúcho deve escalar o atacante para a próxima partida contra o Boavista, sábado, no Maracanã.

Fred preocupou as comissões técnicas do Fluminense e da seleção brasileira ao sentir um edema na coxa direita, na semana passada, que o impediu de atuar no clássico contra o Flamengo. Foi também na coxa direita a lesão que o tirou de boa parte do Campeonato Brasileiro de 2013. No entanto, o médico da seleção, José Luiz Runco, descartou que o problema tivesse gravidade.

Além do coletivo, Fred participou de um treino tático de bolas paradas e também praticou finalizações, inclusive, com a perna direita, mas sem exageros.

No sábado, o Fluminense deve tentar manter a liderança do Campeonato Carioca com a seguinte formação: Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Elivélton e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Jean e Conca; Rafael Sobis e Fred.