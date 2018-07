Fred treina, mas sai mais cedo e é dúvida no Fluminense para o clássico

Fred já atuou no sacrifício contra o Palmeiras, quarta-feira, porque o jogo valia vaga na final da Copa do Brasil. O atacante sente dores na panturrilha e no joelho esquerdos e, na sexta, deixou as Laranjeiras com uma proteção na articulação.

O clássico contra o Vasco é visto como fundamental para o Fluminense. Com 40 pontos, a equipe tricolor precisa de uma vitória para se livrar do rebaixamento. Além disso, seria uma forma de fazer as pazes com a torcida depois da eliminação na Copa do Brasil. Vencer o rival cruzmaltino significa empurrá-lo ainda mais para a segunda divisão.

Eduardo Baptista sabe que o Flu não vem bem e mexeu no time. No treino deste sábado, sacou Breno Lopes e colocou Pierre na equipe titular. Para a alteração ser possível, Wellington Silva virou lateral-esquerdo e Jean foi deslocado para a lateral direita. Três mudanças em uma.

No meio-campo, Gerson foi o escolhido pelo treinador para substituir Marcos Júnior, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o Flu deve jogar o clássico com: Diego Cavalieri; Jean, Gum, Marlon e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Gerson e Vinicius; Fred (Osvaldo).