Fred treina normalmente e deve reforçar o Fluminense na quarta

Fred preocupou a torcida no fim do primeiro tempo do duelo de ida, quando caiu errado em uma disputa pelo alto e sofreu torções no pé e no joelho esquerdos. O jogador foi imediatamente retirado de maca, até tentou voltar, mas não teve jeito. No segundo tempo, o Palmeiras marcou uma vez e diminuiu a desvantagem para 2 a 1, que foi o placar final.

Desde então, cresceu o mistério sobre o aproveitamento de Fred na segunda partida. E nesta segunda, o capitão tricolor mostrou que deve mesmo ir a campo ao treinar no gramado com bola, ao lado dos companheiros, pela primeira vez desde a lesão. Resta saber as reais condições físicas do jogador.

Fred trabalhou ao lado dos reservas e de alguns nomes que atuaram na derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, no sábado. Wellington Silva, Gum, Marlon, Jean, Cícero, Gustavo Scarpa e Vinícius fizeram somente uma atividade regenerativa. Outra novidade da atividade foi o volante Rafinha, que voltou a treinar após cirurgia no pé esquerdo. O jogador, no entanto, ainda não tem condições de atuar.