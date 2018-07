Fred treina novamente e está garantido no Fluminense contra o Palmeiras

Fred deixou o primeiro jogo com o Palmeiras - a vitória por 2 a 1 no Maracanã, na última quarta-feira - com dores no joelho e tornozelo esquerdo e passou a ser dúvida para o confronto. Desde então, realiza tratamento e agora será aproveitado no decisivo confronto.

Se Fred participou do treinamento nas Laranjeiras, Marcos Júnior, seu companheiro no setor ofensivo, ficou de fora do trabalho desta terça-feira, realizando tratamento contra dores na coxa direita. O jogador, porém, não preocupa para o duelo com o Palmeiras e foi relacionado por Eduardo Baptista.

O treinador, porém, aproveitou a ausência de Marcos Júnior para testar uma formação mais cautelosa. Assim, ele adiantou Cícero e escalou o volante Pierre no time. Assim, o Fluminense treinou nesta terça com a seguinte formação:

Diego Cavalieri; Wellington Silva, Marlon Santos, Gum e Breno Lopes; Pierre, Jean, Vinícius e Gustavo Scarpa; Cícero e Fred.

As experiências de Eduardo Baptista nesta terça não se resumiram a Pierre. Durante o treino, ele sacou o meia Vinícius e promoveu a entrada do atacante Osvaldo, avaliando mais uma alternativa para o duelo com o Palmeiras.

Como venceu em casa por 2 a 1, o Fluminense avançará à final da Copa do Brasil em caso de empate ou derrota por um gol de diferença, desde que anote ao menos duas vezes em São Paulo.