Fred treina pela 1ª vez com o Atlético-MG e vai para o clássico

O Atlético-MG deverá ter um reforço de peso para enfrentar o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Independência, no clássico mineiro da sétima rodada do Brasileirão. O atacante Fred, recém-contratado junto ao Fluminense, treinou pela primeira vez com o elenco alvinegro neste sábado pela manhã e foi relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira.

Como Lucas Pratto está no departamento médico tratando uma fisgada na panturrilha direita e Marcelo Oliveira não esconde que gosta de jogar com um centroavante de referência na área, é muito provável que ele escale Fred como titular apesar da falta de entrosamento.

Neste sábado, no primeiro treino do atacante com o elenco, o treinador comandou trabalhos técnicos e táticos no campo 1 da Cidade do Galo, em atividade fechada para a imprensa. Como o contrato entre Fred e Atlético-MG foi registrado na CBF na sexta-feira à tarde e já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), ele está liberado para estrear.

A equipe deve ter o volante Júnior Urso e do lateral-direito Patric, que haviam sido poupados do último treino e trabalharam normalmente com o elenco neste sábado. Leonardo Silva, recuperado de uma lesão que o tirou da equipe por mais de um mês, é outro que entra na equipe.

Assim, o Atlético-MG deve entrar em campo com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Lucas Cândido; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Júnior Urso, Robinho e Patric; Fred. Tiago e Carlos saem da equipe para as entradas de Leonardo Silva e Fred, respectivamente.