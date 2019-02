Fred afirma que Cruzeiro mais técnico após chegada de reforços

O técnico Mano Menezes não deu folga para ninguém depois do empate por 2 a 2 do Cruzeiro contra o Boa, em Varginha (MG), na noite de quinta-feira, e colocou todos para trabalhar na manhã desta sexta, já em Belo Horizonte, de olho na partida contra o Villa Nova, neste domingo, no estádio Castro Cifuentes, em Nova Lima (MG), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Titulares fizeram trabalho regenerativo na academia e reservas treinaram em campo na Toca da Raposa II.

Quem esteve em campo nesta quinta-feira foi Fred, autor do segundo gol do Cruzeiro. O centroavante afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira quer jogar em Nova Lima para fechar bem a semana. No último domingo, também balançou as redes no empate por 1 a 1 no clássico contra o Atlético-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

"Poupado nenhum jogador gosta de ser. Todo mundo quer estar dentro de campo jogando, que é a melhor hora do atleta. Mas sabemos que teremos somente jogos nos fins de semana nas próximas cinco semanas, aos sábados e domingos, então é descansar bem, recuperar bem porque sabemos que será um jogo bem truncado no domingo, e o que o Mano optar para levar vai dar o 100% lá", revelou.

Em fevereiro, o calendário de jogos do Cruzeiro é mais tranquilo que os rivais. Como já está na fase de grupos da Copa Libertadores e só entrará na Copa do Brasil a partir das oitavas de final, só terá partidas pelo Campeonato Mineiro nos quatro finais de semana deste mês - Villa Nova (fora), Tupynambás (casa), América-MG (fora) e URT (fora).

Sobre as contratações do time para esta temporada, Fred aprovou todas e foi só elogios aos novos companheiros - especialmente o meia Marquinhos Gabriel, que estreou em Varginha. "(Marquinhos Gabriel) Tem drible, é um jogador de técnica e velocidade. Ele deu algumas escapadas no jogo contra o Boa que se conhecesse um pouco mais (o time), tivesse jogado algumas vezes, eu teria feito uns gols. É um jogador que chega no fundo e levanta a cabeça, com movimentações bem interessantes para mim que jogo de centroavante. Vai me ajudar muito", avaliou.

"Acho que vai ficar um time muito mais técnico. Vai ficar mais com a bola do que nosso time já ficava. O Rodriguinho fica muito mais com a bola, o Thiago Neves fica com a bola atrás do volante. A hora que dá para me deixar na cara do gol, então estamos na expectativa boa de sair triangulações, passes... Vai sair coisa boa. Robinho toda bola que pega olha para frente. A gente vê Neves, Robinho, Rodriguinho, são jogadores que tem potencial muito grande", elogiou Fred.

Além de Marquinhos Gabriel e Rodriguinho, o Cruzeiro se reforçou com o lateral-direito colombiano Luis Orejuela, o volante Jadson e o lateral-esquerdo Dodô e o meia Rodriguinho. Os últimos dois ainda não estrearam pelo time.