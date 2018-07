Fred vê futebol no Brasil forte e pede que Neymar fique no País

GENEBRA - O atacante Fred entrou no coro "fica Neymar". Apesar de dizer que cabe apenas ao atacante santista definir o que quer fazer da carreira, o jogador do Fluminense gostaria que o craque santista ficasse no País. "Ele é que tem de ver onde é melhor jogar, mas eu gostaria que ele permanecesse", afirmou no fim da tarde desta segunda, em Genebra. "Bom, mas o principal de tudo isso é nós temos de dar graças a Deus pelo fato de o Neymar ser brasileiro." Neymar tem contrato com o Santos até 2014 e tem dito insistentemente que vai cumpri-lo.

Para Fred, a performance de Neymar, a quem definiu como "fenômeno", não é isolada. Na sua opinião, o futebol brasileiro interno está bem forte atualmente. "Nós não temos apenas os melhores atacantes, mas muitos meio-campistas e alguns zagueiros. Isso é muito bom, pois os jogadores ficam aqui, perto da família e a torcida também fica satisfeita."

Autor do gol brasileiro na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, em fevereiro, Fred não acredita que esteja em vantagem na briga por um lugar entre os titulares. "Meu intuito é ajudar a equipe, mas não me coloco numa posição de vantagem. O tempo é curto é espero jogar bem, fazer gols para deixar o Felipão e a torcida felizes", deseja o jogador do Fluminense.

Para Fred, é muito importante para a seleção brasileira enfrentar adversários fortes como a Itália. "A seleção brasileira sempre tem de jogar contra adversários de peso. Ainda mais agora, que não disputa as Eliminatórias", considera.

O artilheiro acredita que o rendimento da equipe na quinta-feira, e depois na segunda, no jogo com a Rússia em Londres, vai ser bem diferente do apresentado contra os ingleses. "Naquela época tinha muita gente voltando da pré-temporada, mau fisicamente. Agora, tudo mundo está bem."

Fred, Jean, Diego Cavalieri e Dedé foram os últimos jogadores a se apresentar à seleção, que nesta segunda faz seu primeiro treino visando à partida contra os italianos. Paulinho foi cortado por contusão, assim como Lucas, substituído por Osvaldo - o corintiano não será reposto.

Ramires também não se apresentou por estar contundido. Reclama de dores na panturrilha. A tendência é de que fique em tratamento nos próximos dias e se apresente no sábado em Londres, para a partida contra a Rússia.