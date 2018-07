Fred volta a ficar fora de treino do Fluminense

Depois da vitória sobre a Portuguesa por 1 a 0, resultado que tranquilizou o ambiente no Fluminense, os jogadores se reapresentaram nesta sexta-feira. E mais uma vez, Fred fez um trabalho separado e não treinou com o restante do elenco.

O problema é o mesmo que o tirou do treino de segunda-feira: uma pancada no tornozelo esquerdo sofrida na derrota para o Botafogo, na semifinal da Taça Rio.

A situação de Fred, no entanto, não preocupa. O trabalho foi mais preventivo, até porque o atacante está retornando após se recuperar de contusão. Assim, ele deve enfrentar a Portuguesa no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira.

Enquanto Fred fazia uma atividade específica, os demais jogadores realizaram um trabalho físico e participaram em seguida de um coletivo em campo reduzido.