Fred volta a marcar após seis meses de jejum e Fluminense vence no Carioca

RIO - Centroavante titular da seleção brasileira e em quem recai grande expectativa para a Copa do Mundo, Fred voltou a marcar depois de seis meses em jejum. O atacante foi autor do gol da vitória do Fluminense de 1 a 0 sobre o Macaé, no Moacyrzão, nesta quarta-feira. Com o resultado, o time das Laranjeiras chegou à sétima vitória consecutiva, conquistou 22 pontos, e se manteve na primeira colocação do Campeonato Carioca.

Além do gol, Fred colocou uma bola no travessão e se movimentou muito, mostrando estar próximo à forma ideal para atuar pelo Fluminense e pela seleção brasileira. "Sei de todas as lutas que eu passei, o tanto que trabalhei. Deus me honrou. Agradeço ao meu time e à minha torcida pelo apoio", disse Fred.

O jogo começou com o Fluminense dominando a posse de bola, mas com o adversário aplicado à marcação, principalmente sobre Conca, motor do time das Laranjeiras. Sem receber a bola, Fred se movimentava bastante. Aos 13 minutos, o artilheiro recebeu um passe de costas para o gol do Macaé, fez o pivô e deu um belo toque de calcanhar para Jean, que finalizou em cima do goleiro. O time da casa se limitava a poucos contra-ataques e bolas paradas. Em um escanteio a bola sobrou para Filipe Machado que chutou de primeira, Cavalieri fez uma grande defesa desviando para a trave.

O Fluminense continuou tentando transpor a defesa macaense. Em uma falta na intermediaria, Conca cobrou na ponta, Gum escorou para a pequena área, Fred cabeceou para o gol, e voltou a marcar após mais de seis meses.

O segundo tempo começou com o Fluminense acomodado, e o Macaé restabelecendo a forte marcação. Somente aos 18, o time da casa levou perigo ao gol tricolor. Em uma falta na entrada da área, Ernani cobrou no ângulo, e Cavalieri fez uma defesa incrível.

Aos poucos o Fluminense retomou o controle da partida. Em uma bonita troca de passes entre Fred, Sóbis e Conca, a bola sobrou para o centroavante que deu um chutaço no travessão. Pouco depois, o argentino fez fila na intermediaria do Macaé e chutou ao lado da trave do goleiro Fernando, que só acompanhou.

FICHA TÉCNICA:

MACAÉ 0 X 1 FLUMINENSE

MACAÉ - Fernando; Daniel, Cléber Carioca, Filipe Machado e Leandro Cardoso; Gedeil (João Carlos), Digão, Marquinho (Bruno Alves) e Ernani; Leozinho (Jean) e Waldir. Técnico - Josué Teixeira.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Elivelton, Gum e Carlinhos (Chiquinho); Valencia, Diguinho, Jean e Conca; Rafael Sobis (Walter) e Fred (Wagner). Técnico - Renato Gaúcho.

GOLS - Fred aos 30 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Wagner dos Santos Rosa.

CARTÃO AMARELO - Leandro Cardoso, Elivelton, Valencia.

RENDA - R$ 119.260,00.

PÚBLICO - 5.435 pagantes (6.032 presentes).

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, Macaé (RJ).