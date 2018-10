Fred volta a marcar e Cruzeiro supera o lanterna Paraná por 3 a 1

Com Fred voltando a marcar depois de nove meses, o Cruzeiro jogou mais uma pá de cal no Paraná na noite deste sábado. A vitória por 3 a 1 no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixa o time paranaense ainda mais próximo da Série B.

Mesmo sem maiores pretensões nesta reta final de campeonato, o Cruzeiro chegou aos 43 pontos e subiu para a nona colocação. Além disso, se reabilitou da derrota por 2 a 0 para o Ceará no meio de semana. Sem ganhar há 17 rodadas e com um desempenho pífio como visitante - um empate e 15 derrotas -, o Paraná tem apenas 17 pontos e amarga a lanterna.

A diferença técnica entre os dois times ficou clara logo nos primeiros minutos, quando Rafael Sóbis invadiu a área e bateu em cima do goleiro Richard. Aos nove, não teve jeito. Fred girou na marcação e errou o chute, mas a bola sobrou para Arrascaeta bater com categoria por cobertura do goleiro visitante.

O Cruzeiro ampliou aos 14. Mancuello fez grande jogada e passou para Fred, que dominou e finalizou entre as pernas de Richard. Cinco minutos depois, Juninho cruzou, a bola passou por todo mundo e explodiu no peito de Egídio, saindo do alcance de Fábio e morrendo no fundo das redes. Apesar de ter sofrido o gol, o time mineiro seguia dominando a partida.

Rafael Sóbis recebeu dentro da área e chutou forte. A bola explodiu no travessão. Depois de um início alucinante, o Cruzeiro tirou o pé do acelerador e passou a tocar a bola esperando encontrar um espaço na defesa adversária.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Igor derrubou Rafael Sóbis dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e deslocou Richard, ampliando para o Cruzeiro. Depois disso, o ritmo da partida caiu.

Egídio recebeu na esquerda e fez o cruzamento rasteiro. Fred só não marcou o segundo porque Jesiel chegou antes e tirou para escanteio. O camisa 9 saiu na sequência para a entrada de Raniel, que por muito pouco não balançou as redes em seu primeiro lance.

O substituto de Fred voltou a perder uma oportunidade aos 32. Arrascaeta deu grande passe nas costas da zaga e Raniel bateu por cima. Nos minutos finais, Rafael Grampola cobrou falta com perigo pela linha de fundo.

Os dois times voltam a campo às 17 horas do próximo domingo, pela 31ª rodada. O Cruzeiro enfrenta o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte. O Paraná recebe o Vitória, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 x 1 PARANÁ

CRUZEIRO - Fábio; Ezequiel, Dedé, Léo e Egídio; Lucas Romero, Lucas Silva, Mancuello (Bruno Silva) e Arrascaeta (David); Fred (Raniel) e Rafael Sóbis. Técnico: Mano Menezes.

PARANÁ - Richard; Wesley Dias (Mansur), Jesiel, Rayan e Igor; Leandro Vilela, Jhonny Lucas (Alesson), Alex Santana e Juninho (Silvinho); Rafael Grampola e Andrey. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Arrascaeta, aos 9, Fred, aos 14, e Egídio (contra), aos 19 minutos do primeiro tempo. Rafael Sóbis (pênalti), aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor e Andrey (Paraná).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (MG)

RENDA - R$ 105.203,00.

PÚBLICO - 18.783 pagantes.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).